Sky – Lukaku-Inter, si accelera. Attesa la richiesta del Chelsea che pensa alla difesa

Se nel primo il club nerazzurro aveva offerto cinque mln di euro per il prestito del giocatore, i due club si erano dati un altro appuntamento e la società nerazzurra ha fatto capire di poter arrivare fino a 10-12 mln per il prestito oneroso del calciatore. Dall'altra parte il club londinese non ha ancora formulato una richiesta e potrebbe arrivare nei contatti che ci saranno tra oggi e domani. La richiesta, da quanto filtra anche dall'ambiente nerazzurro, dovrebbe essere di 20 mln di euro per un anno di prestito. Una cifra ritenuta alta per un prestito.

In casa Inter giocano difensori che interessano al club inglese e i dirigenti blues si sono informati su Skriniar (nel mirino del PSG che ha offerto 50 mln, il club ne chiede 80 senza contropartite) per il quale la società potrebbe fare uno sconto per via dei buoni rapporti instaurati per Lukaku. Bastoni che è considerato interessante anche dal Tottenham. Ma il Chelsea si è informato sia su de Vrij che Dumfries. Per sostituirli i dirigenti interisti pensano a Milenkovic e Bremer, che potrebbe essere preso a prescindere da una cessione in difesa. Il Torino chiede 30-40 mln di euro per cederlo, l'accordo con il calciatore già c'è.