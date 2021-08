Repubblica – Inter, Lukaku addio: Marotta prenderà 2 punte. E c’è uno scenario più cupo

Il club nerazzurro incasserà 130 milioni dalla cessione del belga e Marotta prenderà due punte

Gianni Pampinella

Dopo l'addio di Conte, la partenza di Hakimi, è arrivato il momento di Romelu Lukaku. Dopo due anni intensi, l'attaccante belga è sul punto di tornare al Chelsea per la terza volta. Come sottolinea Repubblica, decisivo per Big Rom il contratto da 15 milioni di euro più 3 di bonus. Marotta e Ausilio hanno fissato il prezzo: diranno sì di fronte a 130 milioni di euro senza contropartite. Il Chelsea è già arrivato a 120 più bonus, l’operazione è destinata ad andare in porto: si aspetta solo l’offerta ufficiale.

"La cifra consentirà al club di non vendere altri pezzi pregiati. E soprattutto di assicurarsi due punte: non solo un erede di Romelu, ma anche un’alternativa. La prima scelta è Duvan Zapata dell’Atalanta. Discorsi già avviati, a Inzaghi piace da matti per la sua fisicità dirompente e il suo rendimento sotto porta. Costerà tra i 40 e i 50 milioni di euro, non pochi per un 30enne. A frenare invece la pista Vlahovic, il prezzo e i discorsi avviati per il rinnovo con la Fiorentina. La vera alternativa a Zapata è il romanista Dzeko".

"Con i soldi di Lukaku, l’Inter andrà alla ricerca anche di una riserva. Un’altra prima punta. Uno con le caratteristiche di Petagna, che nel Napoli non è titolare e quindi nessuno fermerebbe di fronte a una chiamata interista. A quel punto potrebbe uscire Pinamonti. C’è poi uno scenario ancora più cupo: l’Atletico Madrid infatti è in forte pressing su Lautaro Martinez, che considera il rinforzo ideale per la squadra di Simeone. Nessuno all’Inter vuol prendere in considerazione una terza cessione dolorosissima, ma i dialoghi per rinnovare il contratto faticano a decollare. Lui è tornato ad allenarsi ad Appiano dopo il trionfo in Copa America, ma nulla può essere escluso: nel caso, il piano B sarebbe il laziale Correa".

(Repubblica)