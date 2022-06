Pedullà svela: “Lukaku-Inter, 8 mln fissi e bonus fino a 4-5 in caso di…”

Le vere cifre dell’operazione Lukaku. Ormai ci siamo, è imminente il ritorno di Big Rom all’Inter. Ecco quanto spenderanno i nerazzurri per il prestito oneroso secondo Alfredo Pedullà: “Lukaku: 8 milioni fissi per il prestito più bonus superiori a 2 milioni, fino a 4-5 in caso di vittoria scudetto. I dettagli ora con il Chelsea”, ha scritto su Twitter.