Lukaku-Inter, il Chelsea fa questi due nomi. Marotta studia la strategia

L'Inter lavora al possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro e il club londinese ha nel mirino due contropartite tecniche

Il Chelsea guarda in casa Inter. Si lavora al possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro e il club londinese ha nel mirino due contropartite tecniche. Lo svela oggi La Repubblica, che fa il punto sulla trattativa.

“I colloqui tra Lukaku e il Chelsea hanno dato l'esito sperato: il belga ha convinto il club londinese ad aprire all'Inter sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Il Chelsea, però, ha informato il calciatore che il prestito non dovrà essere gratuito ma oneroso. Inoltre, al club londinese piacciono alcuni profili della rosa nerazzurra, in particolare Lautaro Martinez e Bastoni. La palla adesso passa a Marotta che sta studiando con gli uomini mercato dell'Inter la strategia giusta per riportare Lukaku a Milano”, si legge.