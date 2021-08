Lukaku, Inter chiara con il Chelsea. Tutto diventa operativo solo se…

I nerazzurri al lavoro per portare a Milano Dzeko. Solo dopo arriverà l'ok al trasferimento del belga al Chelsea

Romelu Lukaku è pronto a tornare in Premier League. Lì Big Rom è stato spesso criticato e ancora oggi, nonostante sia reduce da due stagioni straordinarie con Inter e Belgio, aleggia un certo scetticismo. Ma la scelta è stata fatta e a breve l'attaccante vestirà la maglia del Chelsea per la terza volta.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Lukaku si augura che non ci siano intoppi tra Roma e Inter nella trattativa per Dzeko. "I vertici nerazzurri sabato sono stati chiari con Marina Granovskaia dopo l’intesa per il transfer a 115 milioni di euro: tutto diventa operativo solo nel momento in cui Simone Inzaghi può avere a disposizione il sostituto del belga".