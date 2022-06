Lukaku-Inter, già oggi la fumata bianca? “Può essere a Milano settimana prossima”

L’Inter accelera per riportare Romelu Lukaku a Milano. Può essere decisivo il contatto previsto oggi tra le parti per rivedere Big Rom in nerazzurro. Il Corriere della Sera svela un interessante dettaglio sul possibile arrivo a Milano del giocatore: “Occorre fare in fretta perché il rientro in Italia deve avvenire entro il 30 giugno al fine di permettere all’Inter di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Qualora avvenisse oggi la fumata bianca, non è escluso che il belga possa sbarcare a Milano la prossima settimana per le visite mediche. Inzaghi lo aspetta”, si legge.