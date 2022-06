CorSera – Lukaku-Inter, giorno della verità: “A queste cifre si può raggiungere l’intesa”

Romelu Lukaku è sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia dell’Inter. Il desiderio espresso prima dello scorso Capodanno in un’intervista può diventare presto realtà. Ne parla così oggi il Corriere della Sera: “ Lukaku-Inter, il giorno della verità . A 48 ore di distanza dal primo contatto ufficiale avvenuto fra la dirigenza nerazzurra e quella del Chelsea, alla presenza dell’avvocato Ledure legale del centravanti belga, oggi è attesa una nuova video-conferenza. Le parti saranno collegate per una riunione, nel club nerazzurro auspicano possa essere risolutiva per il ritorno del figliol prodigo a Milano.

Un’operazione che assumeva contorni fantascientifici fino a pochi mesi fa sta diventando reale. Certo, le complicazioni non mancano: l’Inter partita da una proposta di prestito oneroso per un solo anno sulla base di un esborso da 5 milioni dovrà avvicinarsi alla cifra che i blues si attendono, ovvero 15. Non è utopistico immaginare che, a metà strada, dietro il versamento di 10 milioni un’intesa si possa raggiungere. Poi ovviamente anche Lukaku dovrà dimostrare con i fatti di desiderare ardentemente di poter vestire di nuovo la maglia nerazzurra: un sacrificio sull’ingaggio sarà necessario. Passerà dagli attuali 12 milioni netti a 9, consentendo però ai nerazzurri far fronte a un costo lordo sopportabile, di 12”, si legge.