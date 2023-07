Marchetti (Sky): “Inter-Juve per Lukaku? Ecco la situazione, è chiara a tutti”

Contemporaneamente si cercherà anche l’accordo definitivo con il Chelsea per Lukaku. La situazione è piuttosto chiara a tutti ora: il fattore tempo non può non avere un peso e l’Inter sa che oggi le altre due pretendenti (Al Ahli e Juventus) per un motivo o per un altro non sono in grado di convincere una delle due parti. In Arabia Lukaku non vuole andare, anche è chiaramente quella l’offerta più alta ai blues. Nell’altro caso è la Juventus che non può soddisfare il Chelsea, visto che ancora non ha venduto Vlahovic. L’Inter sa di poter sfruttare questo vantaggio e il fatto che il gradimento del giocatore sia sempre stato nerazzurro”, si legge.