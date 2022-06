Lukaku-Inter, per ora il prestito è secco. Sky: “Ma state certi di una cosa”

“Lui ha condotto praticamente da solo le trattative col suo staff di Rocnation, l’agenzia che ne cura gli interessi, e con l’avvocato Sebastien Ledure. Ha convinto il Chelsea a concedere il prestito, ha parlato con tutti in prima persona. Ha trovato sponda in Marotta, Ausilio e Baccin che sono stati bravi a non urtare Todd Boheli nuovo proprietario dei blues. L’Inter ha avuto la sensibilità giusta per dire: se volete noi ci siamo. Prima offerta: 5+ bonus. Risposta inglese: 10+ bonus. Controproposta 7+bonus. Ultimo ritocco 8+ bonus. Bingo. Ora dettagli, visite settimana prossima e poi firma. Per ora è un prestito secco ma l’anno prossimo la partita si rigiocherà e state certi che Romelu lotterà ancora. Perché è fatto così. Per la sua Inter è disposto a tutto”, si legge.