Times: “Lukaku, accordo Inter-Chelsea per secondo anno di prestito. Tutto già concordato”

Ulteriori conferme dall’Inghilterra: il prestito di Romelu Lukaku non sarà di una sola stagione. Come riportato dal Times, il Chelsea ha un principio di accordo con l'Inter per un secondo anno di prestito.