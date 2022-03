Lukaku, addio al Chelsea vicino: “Ritorno all’Inter? Le parti smentiscono, ma in realtà…”

L'affare resta difficile. Ma non è ancora definitivamente tramontata l'ipotesi di rivedere Romelu Lukaku a Milano con la maglia dell'Inter

"Tornando indietro Lukaku farebbe la stessa scelta? La risposta è verosimilmente no, con l'Inter e con Antonio Conte che rappresentano i rimpianti del passato che oggi potrebbero rappresentare anche un'occasione per il futuro. Nonostante lui pubblicamente non voglia far filtrare nulla sulla possibilità di un addio, il ritorno all'Inter, magari in prestito, è preso in considerazione da tutte le parti in causa (...). La storia d'amore col Chelsea non è mai stata così vicina alla conclusione".