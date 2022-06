Sky – Inter-Lukaku, Inzaghi in sede: Simone spinge per l’arrivo di Big Rom

Ore calde, caldissime, con nomi importanti in ballo e con la prospettiva di grandi colpi. Il mercato dell'Inter vive ore importantissime, con il nome di Romelu Lukaku a farla da padrone. Come vi abbiamo documentato, nella sede del club di Viale della Liberazione a Milano è arrivato oggi pomeriggio anche Simone Inzaghi.

Nell'incontro con la dirigenza (presente anche il presidente Zhang), ancora in corso, secondo quanto riferisce Sky Sport l'allenatore nerazzurro spingerà per l'arrivo dell'attaccante belga in prestito oneroso dal Chelsea. Inzaghi è un grande estimatore di Lukaku e, dopo averlo avuto a disposizione per circa due settimane nel ritiro estivo del 2022, non vede l'ora di tornare a lavorare con lui. Inter e Chelsea devono ancora trovare l'accordo sulla cifra del prestito oneroso: i Blues chiedono 10 milioni, i nerazzurri proveranno a limare.