GdS – Lukaku lascerebbe l’Inter solo per due squadre: una è il Chelsea

Stando alle ultime indiscrezioni, Romelu Lukaku è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea

"Non ha fatto richiesta di andar via. Con Inzaghi aveva parlato di futuro, anche all’Inter aveva garantito di non voler cambiare maglia, in ritiro è anche arrivato un giorno prima rispetto al previsto. Detto questo, non sarà certo lui a rifiutare la destinazione Chelsea, che per lui rappresenterebbe una sorta di chiusura del cerchio, oltre che la possibilità di competere ancora ai massimi livelli. Ed è l’unica squadra, oltre al Real Madrid, per la quale si muoverebbe dall’Inter. Per dire: il club di Zhang nei mesi scorsi aveva avviato alcuni colloqui, attraverso intermediari, con il Manchester City sempre per Lukaku, ma il belga allora rifiutò con decisione perché non desideroso di tornare a vivere a Manchester".