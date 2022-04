Lukaku e il litigio con Tuchel: il retroscena. L’Inter rimane alla finestra

Pesante litigio a gennaio tra il tecnico e l'attaccante belga. A distanza di mesi la situazione rimane tesa

Dopo due stagioni al top, Romelu Lukaku ha scelto di lasciare l'Inter e tornare al Chelsea. L'attaccante belga era in cerca di rivincite, la sua prima volta al Chelsea non era andata come sognava. Anche adesso, per la verità, la scelta di tornare allo Stamford Bridge non si è rivelata corretta. Nessuna rivincita, anzi una situazione che con il passare delle settimane sembra sempre più pesante per il giocatore. Thomas Tuchel nelle ultime partite ha preferito puntare su Kai Havertz falso nove, lasciando Big Rom in panchina.