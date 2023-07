GdS – Lukaku all’Inter era diventato uno dei tanti ed è scappato. Mancanza di personalità

"Insomma, il re si è ritrovato senza trono e senza corona e i suoi vecchi sudditi lo hanno trattato come un ospite: uno dei tanti, come era successo al Manchester United o al Chelsea. Una condizione che Romelu evidentemente patisce e dalla quale non riesce mai a trovare la via per tornare grande. Chiamasi mancanza di personalità, emersa chiaramente anche in questa sua seconda avventura a Milano, dopo i flop con le big in Premier".