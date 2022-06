Lukaku, il momento decisivo: “Ritorno diventato possibile quando l’Inter ha scoperto…”

Il capolavoro per il ritorno di Lukaku parte da lontano. C'è stato un momento in cui i nerazzurri hanno capito che il colpo era possibile

Il capolavoro per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter parte da lontano. Ma, come racconta la Gazzetta dello Sport, c'è stato un momento preciso in cui i nerazzurri hanno capito che il colpo era davvero possibile:

"Il secondo bivio decisivo va fissato quando la dirigenza nerazzurra ha “scoperto” di poter usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita, qualora avesse chiuso la trattativa entro il 30 giugno. Non fosse stato così, neppure la buona volontà di Lukaku avrebbe ottenuto gli effetti sperati. In questo modo, invece, gli 8,5 milioni di euro di ingaggio del belga per la società nerazzurra valgono poco più di 11 milioni lordi, meno di Lautaro e tanto quanto Edin Dzeko, per intendersi. Sostenibilità e competitività, ecco a cosa si riferisce Marotta quando dipinge la strategia nerazzurra sulla costruzione della rosa".