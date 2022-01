SM – Chelsea-Liverpool, Lukaku out: ora Rom potrebbe compiere mosse clamorose

L'intervista di Romelu Lukaku a Sky Sport dei giorni scorsi ha lasciato scorie importanti in tutto l'ambiente Chelsea

Il club inglese ha deciso di utilizzare il pugno duro nei confronti dell'ex attaccante dell'Inter, che senza troppi giri di parole ha dichiarato di voler tornare in nerazzurro e di non essere contento della situazione a Londra.

Oltre a una multa salatissima in arrivo, infatti, come vi abbiamo riportato Tuchel ha deciso di escludere il calciatore dallo scontro diretto in Premier League contro il Liverpool. Una mossa pesante che, secondo quanto riferisce Sport Mediaset, potrebbe avere delle conseguenze. L'emittente, infatti, sostiene che ora Lukaku sarebbe pronto a mosse ancor più clamorose, con l'Inter spettatrice attenta e interessata alla finestra. Così come anche Conte, che dopo la gara contro il Watford ha ribadito il suo affetto per Big Rom.