GdS – Inter-Lukaku, cifre finali. Novità importante sui bonus: “Curiosità. Uno è legato alla…”

Un capolavoro di mercato che presto sarà ufficiale e che dà un'arma da fuoco spettacolare all'Inter per la lotta scudetto della prossima stagione. Romelu Lukaku è virtualmente (di nuovo) un giocatore nerazzurro. La Gazzetta dello Sport rivela le cifre finali dell'affare: 8 milioni di parte fissa per il prestito secco dell'attaccante, più 3 (e non 4) milioni di bonus, legati non solo allo scudetto, come sostenuto da altre fonti, bensì alla vittoria dell'Europa League:

"Otto milioni di base fissa per il prestito secco, più tre di bonus legati alle vittorie di squadra, ovvero lo scudetto e – curiosità – l’Europa League: queste le cifre del ritorno di Lukaku all’Inter. È servito dunque un passettino in avanti ulteriore rispetto all’offerta presentata al Chelsea di due giorni fa, i sette milioni più due. Ma alla fine la strategia di temporeggiare domenica scorsa, rispetto ai 10 milioni proposti in un primo momento dai Blues, è stata vincente: il no iniziale di Zhang ha prodotto un risparmio di due milioni di euro, dentro un affare molto oneroso per un calciatore in prestito secco, che peserà sulle casse dell’Inter per 19 milioni complessivi".