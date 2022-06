Sky – Ricordate la clip del ‘gigante’? Ecco il nuovo video che l’Inter ha in mente per Lukaku

Lukaku day in casa Inter. Dopo lo sbarco a Linate, l'attaccante si è sottoposto alle visite mediche, prima di recarsi in sede e firmare

E' il Lukaku day in casa Inter. Dopo lo sbarco a Linate, l'attaccante belga si è sottoposto alle visite mediche di rito, prima di recarsi nella sede del club di Viale della Liberazione e porre la propria firma sul contratto che lo legherà alla società per la prossima stagione. C'è dunque attesa per i comunicati ufficiali da parte dell'Inter e, forse ancor di più, del nuovo video di presentazione di Big Rom.

In occasione del primo arrivo del belga, il club nerazzurro aveva giocato sull'imponente stazza del giocatore, visto come un gigante che vagava per le strade di Milano e si impadroniva, di fatto, della città. Ora, vista la situazione particolare, secondo Sky Sport, i contenuti di Inter Media House potrebbero vertere più sul tema del ritorno, con probabili riferimenti al ritorno del figliol prodigo, come la famosa parabola biblica. Un indizio che aumenta ancor di più l'attesa dei tifosi interisti. Aspettando il ritorno in campo di Big Rom.