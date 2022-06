Marca – Anche Lukaku tra i giocatori offerti al Real per l’attacco

Le notizie che parlano di un suo addio al Chelsea sembra aver scatenato il mercato attorno al belga che sarebbe stato offerto anche ad Ancelotti

G abriel Jesús è uno dei tanti giocatori offerti al Real Madrid negli ultimi giorni , così come Leao, Sterling, Lukaku e altri giocatori per l'attacco. Il quotidiano Marca lo scrive riprendendo le voci che arrivano dalla Radio di Cadena Ser e spiega che ci sono diverse opzioni sul tavolo di Florentino Perez.

"Non c'è ancora una decisione futura su chi prenderà il posto di uno tra Jovic o Mariano qualora andassero via come vorrebbero. E non si cerca un'alternativa a Mbappé ma in generale un attaccante che completi il reparto", si legge sul quotidiano spagnolo a proposito del mercato del club guidato da Ancelotti.