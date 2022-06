Daily Mail – Lukaku si avvicina all’Inter. Prestito, Chelsea partiva da 20 mln ma…

L'affare prende forma, il centravanti belga vuole l'Inter e i due club lavorano per cercare un'intesa sul costo del prestito

Romelu Lukaku vuole l'Inter e lo ha comunicato al Chelsea. La sua avventura in Blues è terminata e il centravanti è persino disposto a dimezzarsi l'ingaggio pur di tornare a Milano e vestire nerazzurro.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Chelsea ha capito che difficilmente riuscirà a trattenere Lukaku e ha aperto al prestito per una stagione all'Inter. I Blues, però, chiedono circa 20 milioni di euro per il trasferimento a titolo temporaneo. La cifra richiesta dal Chelsea potrebbe ridursi in caso di inserimento di contropartite.