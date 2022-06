Lukaku, prima parte delle visite finite. Ora Romelu è atteso al CONI

Dopo l'arrivo all'alba a Linate, Romelu Lukaku è pronto per il suo ritorno all'Inter. Il centravanti, arrivato in prestito dal Chelsea, ha sostenuto la prima parte delle visite mediche all'Humanitas.

Ora è atteso al Coni per l'idoneità sportiva, dopo di che andrà in sede per firmare il nuovo contratto con l'Inter e poi sarà pronto per iniziare la sua seconda avventura in nerazzurro.