In Inghilterra – Lukaku era la quarta scelta del Chelsea. E Tuchel pensa all’addio

Si continua a parlare del belga sui media britannici. Le sue dichiarazioni e l'annata di alti e bassi non gli viene perdonata

In Inghilterra parlano di Lukakue del suo futuro al Chelsea e in molti sono convinti che alla fine, se restasse Tuchel nella prossima stagione, il giocatore belga lascerebbe il club londinese. Le polemiche ad ogni partita, per non averlo impiegato, le sue parole sulla nostalgia per Milano, hanno fatto convincere l'allenatore che sarebbe più giusto rinunciare a Romelu.