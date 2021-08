Inter, Lukaku preme per chiudere subito: “Rabbia tra i tifosi. Rom li saluterà?”

E' solo questione di tempo prima che Inter e Chelsea ufficializzino il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku

E' solo questione di tempo prima che Inter e Chelsea ufficializzino il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, come vi abbiamo documentato, ha già svolto le visite mediche per il club inglese in una clinica di Milano e, come riporta la Gazzetta dello Sport, preme affinché l'affare si chiuda il prima possibile. Intanto, resta la curiosità sul possibile saluto social dell'attaccante ai tifosi nerazzurri: