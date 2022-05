Torna Lukaku? “Rom per tutto l’anno ha mantenuto rapporti con l’Inter. Marotta…”

Si continua a parlare di un possibile, clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Gli ultimi aggiornamenti da calciomercato.com

"Sul fronte Lukaku, che nel corso della sua tribolata stagione al Chelsea non ha mai interrotto i rapporti con l'Inter, si è espresso in maniera chiara il suo agente Federico Pastorello. Il belga è stato pagato molto ma rappresenta al contempo un problema dal punto di vista tecnico e degli equilibri di spogliatoio per Tuchel. Alla luce degli attuali parametri economici, Marotta aprirebbe ad un Lukaku-bis solo a condizioni particolarmente favorevoli: in prestito e con un contributo importante dei Blues per il pagamento di un ingaggio che tocca i 12 milioni di euro netti e per il quale l'Inter non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita".