GdS – Inter, per Lukaku serata no ma resta un top: “E sono arrivate proposte affascinanti”

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione fornita ieri dall'attaccante dell'Inter e del Belgio, Romelu Lukaku, contro l'Italia nei quarti di finale di Euro 2020. Una serata no, per Big Rom, limitato dalla marcatura asfissiante del duo Chiellini-Bonucci e poso assistito dai compagni di squadra in avanti. Ma, sottolinea la Gazzetta, il valore del calciatore nerazzurro non può essere messo in discussione:

"Con l'Inter è reduce da due stagioni clamorose, nell'ultima l'ha messa dentro 30 volte in 44 partite con 10 assist (considerando tutte le competizioni). Al netto delle statistiche (che parlano chiaro), bisogna andare a fondo analizzando ciò che Big Rom è diventato a livello tecnico-tattico, ma soprattutto caratteriale: a Milano ha fatto il salto di qualità, oggi è un bomber decisamente completo (...). Uno come BigRom non potrebbe giocare nel Bayern Monaco? Magari nel Manchester City o nel Real Madrid? Difficile da credere. Come è dura pensare che, sul tavolo del suo agente (Federico Pastorello) non ci siano proposte affascinanti. Ma tant'è: Romelu ha scelto l'Inter. L'ha detto spesso, chiaramente. E questo è un bene. Anche per il calcio italiano".