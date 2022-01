Lukaku, ritorno all’Inter ai limiti dell’impossibile: troppi parametri contrari

L'Inter ha trovato la sua strada in questa stagione, il belga non ancora nonostante qualche recente squillo, ma non è più un problema dei nerazzurri

Tra i fattori da considerare c'è anche, ultimo ma non ultimo, la volontà della dirigenza interista. Quando Ausilio, scherzando, disse che riprenderebbe Lukaku solo in prestito aveva certamente in testa tutte le ragioni di cui sopra e non solo. Una squadra è un insieme di equilibri che sono difficili da trovare e troppo facili da rompere. L'Inter ha trovato la sua strada in questa stagione, il belga non ancora nonostante qualche recente squillo, ma non è più un problema dei nerazzurri.