Sky – Lukaku, a Londra i responsabili dei contratti della Roma: ora si chiude

Arrivano aggiornamenti da Gianluca Di Marzio sul fronte Romelu Lukaku-Roma. Come riporta il giornalista di Sky, "i giallorossi intendono formalizzare oggi il trasferimento del belga. Dopo l'arrivo nella giornata di ieri del presidente Dan Friedkin, oggi sono a Londra anche le responsabili riguardo i contratti: la nuova CEO dei giallorossi Lina Souloukou e la Chief of Financial Planning Anna Rabuano. A breve le parti in causa riprenderanno i dialoghi per definire la trattativa con il Chelsea. Anche l’attaccante è in città da ieri sera".