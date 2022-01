GdS – Lukaku-Inter, suggestione: “C’è uno scenario che diventa via via meno ‘folle'”

Il futuro di Romelu Lukaku, dopo l'intervista concessa a Sky Sport, resta un rebus. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione

"Lo sfogo del belga infatti ha portato molti a pensare che, più che un segnale all'Inter, si trattasse di un messaggio al tecnico che tanto lo stima e tanto lo ha fatto crescere nei due anni a Milano. Se un ritorno in nerazzurro resta una suggestione di inizio anno (...), immaginare Lukaku al Tottenham dalla prossima estate è meno folle. Conte ha dribblato la questione ("Provo affetto per Romelu, ma non parlo di giocatori di altre squadre") ma probabilmente libererebbe Kane per arrivare all'uomo perfetto per il suo gioco fatto di sportellate".