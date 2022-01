Barzaghi: “Lukaku, situazione esplosiva. E’ in contatto con lo spogliatoio Inter. E Inzaghi…”

Continua a far discutere la situazione di Romelu Lukaku, lasciato fuori da Tuchel in occasione della sfida di Premier tra Chelsea e Liverpool

Continua a far discutere la situazione di Romelu Lukaku , lasciato fuori da Thomas Tuchel in occasione della sfida di Premier League tra Chelsea e Liverpool in seguito alla sua intervista a Sky Sport, in cui l'attaccante belga affermava di voler tornare all'Inter. Tramite il suo canale YouTube, Marco Barzaghi di Sport Mediaset ha detto:

"Situazione esplosiva. L'Inter guarda alla finestra da spettatrice interessata. Non crediamo che l'eventuale ritorno di Lukaku possa mettere in crisi squadra e spogliatoio, dato che è rimasto in contatto con molti ex compagni e tanti sono suoi grandi amici. Se a Inzaghi chiedessero se rivorrebbe Lukaku all'Inter, non crediamo proprio che Inzaghi rifiuterebbe. Un giocatore di quel calibro in questo periodo farebbe comodo. E' molto molto difficile, ma con ingaggio dimezzato e in prestito si potrebbe fare".