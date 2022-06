Lukaku-Inter, soluzione de Vrij per pagare il prestito oneroso?

Il club inglese chiede almeno la cifra dell'ammortamento in bilancio per il prestito del belga, 25 mln. E spunta l'ipotesi con l'olandese

Resta una difficile questione. Per quanto il Chelsea abbia aperto su Lukaku , il club nerazzurro non può permettersi la formula del prestito oneroso e servirebbero almeno 25 mln, la cifra dell'ammortamento di un anno a bilancio per il giocatore. L'attaccante ha già detto sì alla possibilità di guadagnare la cifra che percepiva prima all'Inter, sui 7.5 mln.

Ma il Chelsea vuole qualcosa in cambio, almeno la cifra dell'ammortamento, appunto. Una cifra che l'Inter non prende neanche in considerazione in pratica. Potrebbe rientrare nella trattativa il cartellino di de Vrij, ha un valore di circa 20 mln. Il Chelsea non ha più Rudiger e Christensen, ha bisogno di un centrale, e potrebbe essere l'incastro giusto per pagare il prestito del belga.