Sky – Lukaku, meeting ‘positivo’: le tempistiche. Asllani, ci siamo. Bellanova…

Il club nerazzurro sta lavorando con il Chelsea al prestito del belga e il primo contatto telematico di oggi è da considerarsi positivo

Eva A. Provenzano

Meeting definito positivo. Il Chelsea è predisposto al prestito di Lukaku. Il nocciolo della questione è come e si fa preferire la pista del prestito oneroso. Al momento c'è distanza tra la richiesta e la cifra che l'Inter pensava di offrire, ma registrata la volontà degli inglesi di aprire al prestito il club nerazzurro potrà trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Il primo contatto telematico tra la società di via della Liberazione e quella londinese è stato definito positivo da ambo le parti, la negoziazione può andare avanti.

Tempistiche

Il Decreto Crescita preme e per questo entro fine giugno l'Inter deve stringere per chiudere la trattativa ed usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legge italiana. Possibile dare un'accelerata a questa operazione con la volontà di tutti di arrivare alla chiusura, il belga in primis che vuole fortissimamente tornare a Milano.

Si lavora anche su Dybala come pista che in queste ore più che alternativa è diventata un sogno per i tifosi nerazzurri che potrebbero ritrovarsi davanti il trio Lautaro-Dybala-Lukaku. Potrebbe essere Dzeko a fare posto a Romelu. O se arrivasse un'offerta importante per il Toro i nerazzurri potrebbero prenderla in considerazione più in avanti, spiegano a Sky.

Asllani e l'esterno

Dopo il pranzo di oggi tra Inter e Empoli (con Ausilio e Baccin tornati in sede poco fa, dunque una discussione un appuntamento che si è protratto per i dirigenti nerazzurri), c'è un principio d'accordo con una valutazione di 14 mln di euro totali per Asllani. Nella trattativa potrebbe rientrare il prestito di Satriano. Il centrocampista ha impressionato Marotta e i suoi collaboratori, con lui e Mkhitaryan sono aumentate le scelte in mezzo per mister Inzaghi. Con il ritorno del presidente Zhang a Milano è atteso anche l'annuncio del suo rinnovo con adeguamento. Per quanto riguarda l'esterno, Bellanova è il giocatore con più probabilità di vestire la maglia dell'Inter e perché il club nerazzurro potrebbero dare giovani in prestito al club sardo. Piace Udogie, ma 20 mln - la richiesta dell'Udinese - sono tanti e la società interista si sta muovendo su altri fronti.

(Fonte: SS24)