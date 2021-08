Il Giornale – Basta favole, ma Lukaku non si meravigli: i tifosi sono romantici, fessi no

Il Giornale torna sul discusso addio di Romelu Lukaku all'Inter. Basta credere alle favole nel calcio, scrive il quotidiano

"Ma davvero nel mondo del calcio c'è qualcuno che ancora crede alle favole? Pare che molti tifosi dell'Inter si siano indignati per aver scoperto che non era vero che Romelu Lukaku tifava Inter da bambino (...). Il buon Romelu, come tutti i bambini di Anversa, un giorno tifava Inter e l'altro Chelsea. Ma, sotto sotto, crediamo che abbia tifato anche per Anderlecht, WBA, Everton e Manchester United (...). Stupisce che qualcuno perda tempo ancora a inseguire queste parole al vento, in un calcio dove dopo ogni partita c'è chi bacia la maglia e lo scudetto sul petto e poi volta le spalle al passato senza problemi. Ma c'è anche chi, come Lukaku, si meraviglia che i suoi ex tifosi non l'abbiano presa bene: romantici sì, ma fessi non ancora".