Lukaku vuole tornare devastante: “E convincere l’Inter a tenerlo a tutti i costi”

La missione di Romelu Lukaku in questa seconda parte di stagione è chiara: tornare devastante come nel 2020-21, quando a suon di gol trascinò l'Inter di Antonio Conte al 19° scudetto della sua storia. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Lukaku ha totalizzato appena 11 presenze e 2 reti nelle 30 gare ufficiali dell'Inter. In tutto ha giocato appena 474 minuti e la sua ultima rete in A risale al 13 agosto a Lecce. Da quel giorno lunedì saranno trascorsi esattamente 6 mesi. Un'eternità per un attaccante che, neppure trentenne, ha già firmato oltre 300 gol e che è il miglior marcatore della storia della nazionale belga. La voglia di risalire la corrente però non gli manca e negli ultimi quattro mesi (scarsi) del 2022-23 vuole dimostrare di essere ancora il Big Rom che dal 2019 al 2021 aveva firmato 64 reti in nerazzurro. Un giocatore "dominante" per la Serie A. Uno da tenere a tutti i costi rinegoziando il prestito strappato al Chelsea lo scorso giugno".