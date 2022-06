EDICOLA CDS – Lukaku, c’è Conte. Pronta follia in extremis del Tottenham

Grande spazio anche all'Inter sul Corriere dello Sport di sabato 4 giugno. In particolare, alla concorrenza del Tottenham per Lukaku

Grande spazio anche all'Inter nell'apertura del Corriere dello Sport di sabato 4 giugno. In particolare, alla concorrenza del Tottenham per Romelu Lukaku. "Lukaku, c'è Conte", si legge. "Tuchel lo libera, il Chelsea non lo presta, ma l'Inter ha anche un ostacolo conosciuto. Londra convinta che il Tottenham possa fare una follia in extremis", si legge. Spazio poi all'Italia, ma anche al mercato di Milan, Roma e Lazio.