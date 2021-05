Inter, Lukaku ultimo dei sacrificabili: “Con Inzaghi può esserci feeling per un motivo”

Romelu Lukaku è l'ultimo dei calciatori sacrificabili. L'Inter, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è stata piuttosto chiara

"Il primo compito di Simone Inzaghi, sotto forma di nome e cognome: Romelu Lukaku. Non è un gioco, con i sentimenti non si scherza, in tutti i sensi. I sentimenti di Lukaku nei confronti di Antonio Conte, ad esempio, sono chiari. Ma pure i sentimenti dei tifosi, che non vorrebbero mai veder partire il giocatore simbolo dello scudetto. Quelli della società, che non ha la minima intenzione di privarsi del belga: se mai esistesse un ordine di priorità nelle cessioni, Lukaku sarebbe l’ultimo dei sacrificabili. Il nuovo allenatore, che ieri in gran segreto avrebbe già firmato il biennale con l’Inter, di Lukaku pensa tutto il bene del mondo".