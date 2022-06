TS – Lukaku, oggi nuovo vertice con il Chelsea: c’è fiducia. Attesa per Dybala

"Lukaku e Dybala , ormai il focus è su di loro. Marotta e Ausilio, spalleggiati dal presidente Zhang tornato nei giorni scorsi a Milano, hanno messo nel mirino i due super big e non vogliono mollare la presa. Anzi, l’obiettivo è arrivare a una felice conclusione di entrambe le operazioni nel giro di pochi giorni, probabilmente già la prossima settimana". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito agli aggiornamenti sulla vicenda Lukaku. Oggi potrebbe andare in scena un nuovo colloquio con il Chelsea per trovare la quadra da un punto di vista economico circa l'entità del prestito oneroso. E anche Dybala è in arrivo. "Per Dybala manca invece ancora la risposta definitiva dalla Joya, ma da ogni latitudine del pianeta tutti sono convinti che Dybala vestirà la maglia nerazzurra la prossima stagione e dunque c’è solo da aspettare", spiega Tuttosport.