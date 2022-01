Lukaku-Tuchel, incontro in vista: “Ecco la volontà del Chelsea per gennaio”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku dopo le parole d'amore sull'Inter

Il giorno della verità. Oggi Romelu Lukaku e Thomas Tuchel si incontreranno per parlare dell’intervista rilasciata da Big Rom a Sky con dichiarazioni d’amore sull’Inter. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, su Twitter si è espresso in vista del meeting: “Thomas Tuchel incontrerà Romelu Lukaku nelle prossime ore per discutere della sua intervista, sentimenti e comportamenti alla ricerca di una soluzione. Il Chelsea non commenta, in attesa della decisione dell'allenatore.