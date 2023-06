"Lukaku vuole l’Inter. E per il momento i dirigenti nerazzurri hanno messo in secondo piano la ricerca di qualsiasi alternativa. Anche la pista che portava a Morata, per il momento, è stata accantonata. Magari il primo a esser felice del suo ritorno in nerazzurro sarebbe proprio Thuram. «Mi ispiro a lui», disse una volta. Magari presto glielo dirà ad Appiano".