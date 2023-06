Sky – Lukaku vuole l’Inter anche in futuro. Ma cambia linea Chelsea sui prestiti

Piero Ausilio ha in programma un viaggio a Londra per discutere di Romelu Lukaku con il Chelsea: la sua volontà è evidente

Inter e Chelsea si incontreranno per parlare anche del futuro di Romelu Lukaku. Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha in programma un viaggio a Londra per discutere del belga coi Blues. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport a margine del summit di mercato odierno andato in scena in Viale della Liberazione.