Messaggero – Lukaku pentito, ora vuole tornare all’Inter: “Al Chelsea accaduto l’impensabile”

Romelu Lukaku si è pentito di aver lasciato l'Inter ed è pronto a tornare in nerazzurro. Lo conferma l'edizione odierna de Il Messaggero

"A Londra è accaduto l’impensabile: Romelu Lukaku si è pentito di aver lasciato l’Inter. Il ritorno al Chelsea non ha funzionato. E’ mancata la chimica con l’allenatore Thomas Tuchel e con il mondo Blues in generale (...). Lukaku ha la “tagliola” del contratto valido fino al 2026, ma non mancano sicuramente le opportunità per guardare oltre il Chelsea: il ritorno all’Inter è l’opzione numero uno, ma il belga potrebbe anche inserirsi nell’effetto-domino prodotto dalle operazioni Mbappé-Haaland-Lewandowski".