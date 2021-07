Lukaku totem Inter. Tuttosport: “Ma a Nanchino potrebbero vacillare con 120mln”

Pronto a "tornare a casa", più tirato che mai, carico a molla per difendere uno scudetto conquistato da protagonista

Pronto a "tornare a casa", più tirato che mai, carico a molla per difendere uno scudetto conquistato da protagonista. Romelu Lukaku non vede l'ora di essere nuovamente in campo con la maglia dell'Inter addosso. E, da parte sua, Simone Inzaghi attende il suo totem per disegnare la nuova squadra intorno al belga. Per la società è incedibile. Anche se, scrive Tuttosport, dalle parti di Nanchino potrebbero vacillare di fronte a un'offerta di 120 milioni di euro:

"Se non ci saranno sorprese, l’estate dell’Inter per quanto concerne il reparto d’attacco girerà tutto intorno alla quarta punta. La società, infatti, sulla carta non dovrebbe modificare le prime tre frecce a disposizione di Simone Inzaghi. Lukaku rimane il totem della squadra, il volto da copertina dell’Inter e se non arriverà un club che metterà sul piatto 120 milioni - cifra che potrebbe far vacillare qualcuno, soprattutto dalle parti di Nanchino -, sarà ancora lui a guidare la squadra in campionato e Champions".