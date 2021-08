LuLa, numeri spaventosi. TS: “L’Inter vuole resistere per non far crollare tutto”

L'Inter alza il muro e prova a resistere alle tentazioni. Nel mirino delle grandi d'Europa c'è la LuLa, ovvero i due gioielli di casa

"La dirigenza dell’Inter non vuole smantellare ulteriormente la squadra. Il punto forte di questa squadra, non è un segreto, è la coppia d’attacco che la società ha allestito e che Conte ha reso completa e fortissima: 37 gol nella Serie A edizione ’19-20 (23 Lukaku, 14 Lautaro), 41 nel ’20-21 (24 e 17). Lukaku ha segnato 64 gol in due stagioni all’Inter, Lautaro 49 in tre. La LuLa è l’Inter, è il volto da copertina della squadra campione d’Italia e perdere nelle prossime settimane uno dei due tasselli - in particolare Lukaku - potrebbe far crollare tutto quello che è stato costruito nelle ultime quattro stagioni".