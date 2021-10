Malfitano: “Insigne? Ricordate cosa disse Marotta. Non prendiamoci in giro. L’agente…”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, parla della situazione contrattuale di Lorenzo Insigne

"Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, disse: 'Se sul mercato c'è un calciatore come Insigne abbiamo il dovere di interessarci'. Ho letto che il procuratore sia andato a Milano per parlare di D'Ambrosio. Ma siamo seri? L'agente va a Milano per parlare di D'Ambrosio che ha anche rinnovato?".

"Noi siamo gente esperta, giornalisti navigati, è possibile che dobbiamo prenderci in giro? Premesso questo, noi vogliamo che Lorenzo Insigne resti a Napoli perché è un figlio di questa città. Ma non diciamo frottole: perché poi alla fine la gente se la prende con noi. Non siamo noi ad avere creato questa situazione, ma sono le falsità che si raccontano in giro ad alimentare un certo tipo di clima".