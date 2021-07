Ex Inter Manaj, dopo il boom con il Barça B è in arrivo una nuova avventura

L'ex giocatore nerazzurro, che nell'ultima stagione ha giocato nella terza divisione spagnola per i blaugrana, potrebbe finire in Portogallo

È stato un attaccante dell'Inter. Le cose migliori le ha fatte vedere con la Primavera. Dopo una serie di prestiti Rey Manaj era finito in seconda divisione, in Spagna, all'Albacete. Il club spagnolo quando lo prese dall'Inter accettò di inserire l'obbligo di riscatto nel suo contratto. E in effetti dopo un anno lo riscatta, lui segna sette gol. Il Barcellona decide di acquistarlo per il BarçaB che gioca in Terza Divisione, si parla di una cifra vicino ai due mln di euro. Con i blaugrana ha firmato un contratto fino al 2023 e c'è una clausola rescissoria spropositata, di cinquanta mln.