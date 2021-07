In Spagna – L’ex Inter Manaj impressiona con il Barça: il futuro potrebbe essere in Serie A

Rey Manaj è stato fra i protagonisti in positivo del precampionato del Barcellona di Ronald Koeman: il futuro potrebbe essere in Serie A

Rey Manaj è stato fra i protagonisti in positivo del precampionato del Barcellona di Ronald Koeman. E le sue prestazioni non sono certo passate inosservate ai club europei, che si sarebbero già messi in fila per portarsi a casa l'ex promessa dell'Inter. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, su Manaj ci sarebbero Cádiz, Sassuolo e Famalicao, club portoghese. Non è dunque escluso che il futuro dell'ex nerazzuro sia in Serie A.