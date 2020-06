Gregucci svela: “Mancini all’Inter chiese Yaya Touré e Aguero. Ma in quel periodo…”

Intervenuto durante il programma “Taca La Marca”, l’attuale tecnico dell’Alessandria ed ex assistente di Roberto Mancini Angelo Gregucci, ha svelato un retroscena di mercato riguardante il ct della nazionale ai tempi del nerazzurro: “Mancini ha sempre avuto grande ambizione e personalmente fui dispiaciuto di quella separazione a pochi giorni dall’inizio del campionato. Ho visto Roberto fare di tutto per ridurre il gap con la Juventus, ha provato a creare una squadra ambiziosa, chiedendo calciatori come Aguero e Yaya Touré, non so cosa sia successo visto che proprio in quel periodo si stava realizzando il passaggio societario tra Thohir e il gruppo Suning”.

Chiosa poi sull’Inter attuale: “Anche per l’Inter le prime partite saranno determinanti, se i nerazzurri riusciranno a recuperare qualche punto, allora potrebbero rientrare in gioco, ma tutto sommato vedo uno scontro tra Juventus e Lazio, inoltre non ci sarà l’interferenza Champions, quindi tutti saranno concentrati sul campionato“.

(NapoliMagazine)