Gds – Inter, occhi su Pessina: “Serve addio esuberi”. Mancini solo se…

Ieri l'agente Beppe Riso è passato in sede all'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, si è parlato di due nomi nuovi

Per quanto riguarda Mancini, nel fine settimana è previsto un incontro con il ds Tiago Pinto. La Roma vuole rinnovargli il contratto e raddoppiargli lo stipendio ma l'Inter resta alla finestra "anche perché l’idea può diventare qualcosa in più solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Skriniar", spiega La Gazzetta.

All'Inter piace anche Matteo Pessina ma, per trattare con l'Atalanta, serve la cessione di almeno un paio di esuberi, oltre a Nainggolan e Joao Mario. "Sondaggi, insomma, per non farsi trovare impreparati in caso di necessità. Italiani, giovani e nel giro della Nazionale: Mancini e Pessina sono profili perfetti per l’Inter del futuro. Oggi sono idee, domani chissà", la chiosa della Rosea.