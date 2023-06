CorSera – Tonali al Newcastle, mani del Milan su Frattesi: sorpasso sull’Inter

Dopo averci provato per Nicolò Barella, il Newcastle ha virato con decisione su Sandro Tonali del Milan. Operazione in chiusura, c’è già l’accordo tra il giocatore e il club inglese (10 milioni netti a stagione per 5 anni con opzione per il sesto), tra società la differenza è di 10 milioni. 70 l’offerta degli inglesi, 80 la richiesta rossonera, avranno un ruolo importante i bonus.