Inter, Marca: “Il Barcellona riapre l’opzione Lautaro. Ma sarà fondamentale che…”

In quel di Barcellona il futuro è tutto fuorché certo, ma il mercato del club blaugrana non è assolutamente fermo. Nonostante le molteplici voci sul possibile addio di Lionel Messi, i catalani progettano la prossima squadra proprio sui desideri della Pulce. Secondo quanto riporta Marca, infatti, il Barça avrebbe infatti riattivato l’opzione Lautaro Martinez per l’attacco, affare ‘parcheggiato’ lo scorso luglio dopo la scadenza della clausola rescissoria del centravanti dell’Inter. La prima scelta dei blaugrana era ed è tutt’oggi il Toro e il club del Camp Nou tratterà per cercare di abbassare il prezzo fissato dall’Inter, che fa sempre riferimento al valore della clausola del calciatore.

Nell’operazione Bartomeu cercherà di inserire giocatore che potrebbero interessare all’Inter. Marca sottolinea come i nerazzurri avessero praticamente perfezionato tutto con Semedo, senza però trovare un accordo col Barcellona sulla sua valutazione. L’ultimo giocatore che sembrava poter essere un’opzione era Junior Firpo, ma la valutazione di 40 milioni era a dir poco sorprendente. I blaugrana comunque rimangono sulla loro posizione: sarà fondamentale includere nella trattativa un calciatore a causa della ridotta disponibilità economica. Non dovesse andare in porto l’operazione Lautaro, Koeman ha chiesto espressamente Memphis Depay al Barcellona: ma il Toro, conclude Marca, resta ancora il primo della lista.